В Сети появилась фотография, сделанная жителем Кемерова возле автовокзала в Заводском районе города. На снимке оказался запечатлен автомобиль Renault, оставленный хозяином прямо на тротуаре. Подобный способ парковки вызвал возмущение автора фото.

‒ Король припарковался, ‒ высказался горожанин.

Мнения комментаторов разделились. Некоторые кузбассовцы не увидели в поведении автомобилиста ничего предосудительного, а вот остальные выразили недовольство отношением водителя иномарки к остальным горожанам.

Кемеровчане также заметили, что близ запечатленного на снимке участка находятся таблички, которые предписывают парковку на тротуаре, но иным способом. Поэтому, даже если автомобилист оставил машину в зоне действия знаков дополнительной информации, то он занял сразу несколько парковочных мест.