"Король парковки" на спорткаре занял тротуар в центре Кемерова

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Жители кузбасской столицы оказались возмущены автомобилистом, который грубо нарушил правила парковки, причем сделал он это в самом центре города.

Постоянный читатель интернет-журнала AVOKADO пожаловался на "короля парковки", который оставил свой яркий спортивный автомобиль посреди дня на тротуаре в центре города. Кадры очевидцу удалось сделать сегодня в пятницу, 17 июня.

– Нарушители совсем обнаглели, паркуются на тротуаре вопреки правилам, причем не абы где, а в самом центре города. И так по городу полно злостных нарушителей. Казалось бы, уж не должны заезжать на тротуары, где ходят толпы людей, – сокрушается собеседник.

Кемеровчанин добавил, что водитель иномарки отсутствовал на протяжении 40 минут, причем автомобиль мешал пешеходам, которые были вынуждены обходить нарушителя. Автор фотографий надеется, что автохам понесет заслуженное наказание.

Фото: Аvokado

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