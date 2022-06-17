Постоянный читатель интернет-журнала AVOKADO пожаловался на "короля парковки", который оставил свой яркий спортивный автомобиль посреди дня на тротуаре в центре города. Кадры очевидцу удалось сделать сегодня в пятницу, 17 июня.

– Нарушители совсем обнаглели, паркуются на тротуаре вопреки правилам, причем не абы где, а в самом центре города. И так по городу полно злостных нарушителей. Казалось бы, уж не должны заезжать на тротуары, где ходят толпы людей, – сокрушается собеседник.

Кемеровчанин добавил, что водитель иномарки отсутствовал на протяжении 40 минут, причем автомобиль мешал пешеходам, которые были вынуждены обходить нарушителя. Автор фотографий надеется, что автохам понесет заслуженное наказание.