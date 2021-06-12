Кормящая детенышей медведица в Кузбассе попала на видео

Публикация с соответствующей информацией появилась в одном из крупнейших сообществ Кемеровской области в соцсетях. В тексте записи с видеороликом, на котором запечатлены лесные жители, кузбассовцы отметили, что снято все было близ деревни Маручак.

По самим же кадрам виднеется, что в момент, когда медведей снимали, самка кормила детенышей.

Напомним, что ранее Кемеровчане обнаружили медведя в городе. Косолапого тогда горожане заметили на развилке Бутовка – Кировский. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.