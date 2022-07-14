Коричневая вода из-под крана взволновала жителей кузбасского города

По словам автора сообщения, жители Березовского оказались недовольны качеством проточной воды. Судя по фотографии, из-под душа бежит темная вода, однако, отмечается, что от нее еще и исходит неприятный аромат.

– Вонючая, грязная вода. Почему не слить ее? Зачем давать в дома это? Возмущению нет предела (авторские стиль, орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.), – следует из текста сообщения.

В свою очередь в комментариях под публикацией появились многочисленные сообщения, что несколько дней назад подобная проблема появилась и в других домах города.