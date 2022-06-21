Корейский кроссовер пострадал от огня в Кузбассе

Инцидент произошел на проспекте Кирова в Ленинске-Кузнецком 20 июня. Днем в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в автомобиле.
Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что из-под капота Hyundai Tucson 2008 года выпуска идет дым, рассказали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС России по Кемеровской области. В результате пожара обгорел моторный отсек. Ликвидацией возгорания занимались пять человек и две единицы техники.
Предварительно, причиной пожара стала неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства.
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