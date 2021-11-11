Корейская иномарка воспламенилась в кузбасском городе

Сообщение о том, что на улице Коростылева в городе Ленинск-Кузнецк вспыхнула иномарка, поступило борцам с огнем сегодня в четверг, 11 ноября, около 10:23 по местному времени. В результате на место отправились четыре специалиста.

– На момент прибытия из-под капот Daewoo Matiz 2010 года горел открытым пламенем. В результате моторный отсек выгорел на всей площади, – сообщили интернет-журнала AVOKADO в МЧС Кузбасса.

Пожар удалось ликвидировать в 10:32. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет.