Корейская иномарка воспламенилась в кузбасском городе

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Машина малых габаритов загорелась на одной из улиц в кузбасском городе. В экстренных службах корреспонденту AVOKADO прокомментировали инцидент.

Сообщение о том, что на улице Коростылева в городе Ленинск-Кузнецк вспыхнула иномарка, поступило борцам с огнем сегодня в четверг, 11 ноября, около 10:23 по местному времени. В результате на место отправились четыре специалиста.

– На момент прибытия из-под капот Daewoo Matiz 2010 года горел открытым пламенем. В результате моторный отсек выгорел на всей площади, – сообщили интернет-журнала AVOKADO в МЧС Кузбасса.

Пожар удалось ликвидировать в 10:32. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет.

Видео: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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