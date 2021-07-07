Копия монумента «Воин-освободитель» появится в Кемерове

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Двойник памятника, возведенного в берлинском Трептов-парке в честь воина-освободителя, будет установлен рядом с кадетским училищем в кузбасской столице в 2022 году.

О планах по установке памятника, дублирующего монумент из Трептов-парка, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Расположится он близ «кадетки» в Кемерове.


Рассказывая о проекте, глава Кузбасса уточнил, что в том случае, если он будет утвержден, то построят его в кротчайшие сроки. Само финансирование на работы будет привлечено из внебюджетных источников. Копия мемориального комплекса, как подчеркнул губернатор региона, будет воссоздана «один в один».


В ответ на что Путин сказал: "Отлично, хороший проект".


Герой монумента «Воин-освободитель» - Николай Масалов, родившийся в кузбасском поселке. Прошел уроженец Кемеровской области войну от Курска до Берлина в звании старшего сержанта Красной Армии, приняв участие в множестве исторических битв. Однако его главный подвиг – спасение немецкой девочки. Он же и лег в основу мемориального комплекса, установленного впоследствии в Трептов-парке, расположенном в Берлине, уточнили ТАСС.

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