Копия монумента «Воин-освободитель» появится в Кемерове

О планах по установке памятника, дублирующего монумент из Трептов-парка, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Расположится он близ «кадетки» в Кемерове.

Рассказывая о проекте, глава Кузбасса уточнил, что в том случае, если он будет утвержден, то построят его в кротчайшие сроки. Само финансирование на работы будет привлечено из внебюджетных источников. Копия мемориального комплекса, как подчеркнул губернатор региона, будет воссоздана «один в один».

В ответ на что Путин сказал: "Отлично, хороший проект".

Герой монумента «Воин-освободитель» - Николай Масалов, родившийся в кузбасском поселке. Прошел уроженец Кемеровской области войну от Курска до Берлина в звании старшего сержанта Красной Армии, приняв участие в множестве исторических битв. Однако его главный подвиг – спасение немецкой девочки. Он же и лег в основу мемориального комплекса, установленного впоследствии в Трептов-парке, расположенном в Берлине, уточнили ТАСС.