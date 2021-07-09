"Копье и пирамида": легендарные "Стрижи" покажут над Кузбассом фигуры высшего пилотажа

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В эту субботу над городами Кемеровской области легендарные воздушные асы "Стрижи" покажут авиашоу, посвященное празднованию 300-летия Кузбасса.

В администрации кузбасской столицы сообщили некоторые подробности о предстоящем выступлении военных "Стрижей", которое запланировано на 10 июля и пройдет над несколькими городами области.


Как сообщается, за время авиапоказа пилоты продемонстрируют более 30 разных фигур высшего пилотажа. В частности, асы покажут "Пирамиду", "Пеленг", "Конверт", "Звезду", "Стрелу", "Копье" и другие пилотажные порядки. Кроме того, в программу войдет и одиночный пилотаж.


Для кемеровчан показ начнется в 17:00. Продолжительность выступления составит 40 минут. Увидеть авиашоу "Стрижей" можно будет с Московской площади, с площадки около ТЦ "Магнит", с набережной Томи в центре города и со смотровой площадки Соснового бора возле надписи "Кузбасс".


Напомним, ранее редакция AVOKADO публиковала точное расписание пролета "Стрижей" над разными городами Кемеровской области.

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