Матч "Металлург" (Новокузнецк) - "Химик" (Воскресенск) закончился для спортсменов южной столицы Кузбасса победой.
Первый домашний матч завершился со счетом 4:3. Эта победа дала возможность кузбасской команде побороться в плей-офф Высшей хоккейной лиги.
— Концовка получилась сверхтяжелой, — отметил главный тренер клуба «Металлург» Эдуард Занковец.
По данным, приведенным ВХЛ в соцсети, новокузнецкая команда набрала 65 очков в 42 матчах.
Ранее хокейная команда уступила сопернику в Челябинске со счетом 2:5.
Видео: YouTube/metallurgnk
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