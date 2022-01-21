"Концовка получилась сверхтяжелой": новокузнецкий "Металлург" вышел в плей-офф

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Хоккейная команда "Металлург" из Новокузнецка выиграла домашний матч и тем самым стала четвертым участником плей-офф ВХЛ.

Матч "Металлург" (Новокузнецк) - "Химик" (Воскресенск) закончился для спортсменов южной столицы Кузбасса победой.


Первый домашний матч завершился со счетом 4:3. Эта победа дала возможность кузбасской команде побороться в плей-офф Высшей хоккейной лиги.

— Концовка получилась сверхтяжелой, — отметил главный тренер клуба «Металлург» Эдуард Занковец.

По данным, приведенным ВХЛ в соцсети, новокузнецкая команда набрала 65 очков в 42 матчах.


Ранее хокейная команда уступила сопернику в Челябинске со счетом 2:5.

Видео: YouTube/metallurgnk

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