Концерт звезд российской эстрады и 34 салюта состоятся в Кузбассе

Из данных министерства культуры и национальной политики региона следует, что на 10 июля в Кемеровской области запланировано проведение праздничного концерта. В рамках мероприятия на сценах выступят звезды российской эстрады, однако на настоящий момент программа мероприятия, площадки для его проведения, а также состав артистов уточняются.

Также в этот день на улицах кузбасских городов будут организованны флэшмобы, концерты и "Кварталы искусств". Учреждения культуры будут работать в формате "Дней открытых дверей", а на площади Советов в Кемерове пройдет "Хоровод дружбы народов".

В этот день во всех 34 территориях Кемеровской области будет запущен праздничный салют, передает комментарий министерства сайт VSE42.Ru.