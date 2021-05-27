+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Концерт звезд российской эстрады и 34 салюта состоятся в Кузбассе

0
Фото:  

В Кузбассе в рамках празднования 300-летней годовщины области состоится концерт с участием российских звезд, а также запуск салюта во всех территориях области.

Из данных министерства культуры и национальной политики региона следует, что на 10 июля в Кемеровской области запланировано проведение праздничного концерта. В рамках мероприятия на сценах выступят звезды российской эстрады, однако на настоящий момент программа мероприятия, площадки для его проведения, а также состав артистов уточняются.


Также в этот день на улицах кузбасских городов будут организованны флэшмобы, концерты и "Кварталы искусств". Учреждения культуры будут работать в формате "Дней открытых дверей", а на площади Советов в Кемерове пройдет "Хоровод дружбы народов".


В этот день во всех 34 территориях Кемеровской области будет запущен праздничный салют, передает комментарий министерства сайт VSE42.Ru.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25460

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined