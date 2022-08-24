Концерт Валерия Сёмина состоится в Филармонии Кузбасса

Концерт состоится в субботу, 24 сентября, в 19:00

Валерий Сёмин

Заслуженный артист России Валерий Сёмин - выдающийся деятель российской народной культуры, пропагандист русских песен и народных инструментов, создатель и художественный руководитель группы “Белый день”.

Баянист, объединяющий вокруг баяна профессионалов и любителей-музыкантов разных национальностей и культур. Постоянный соведущий-баянист популярной телепрограммы Михаила Евдокимова “С лёгким паром!”, теле и радиоведущий, композитор, аранжировщик, киноактёр.

Валерий Сёмин - это человек-праздник. Артист, обладающий мощной энергетикой и харизмой, который заводит абсолютно любую аудиторию с пол-оборота.

В репертуаре более 500 песен и инструментальных произведений. Это авторские песни и композиции, а также песни советского периода, застольные, комсомольские, военные, песни из кинофильмов и мультфильмов, популярные зарубежные мелодии, музыка народов мира, вальсы, танго, фокстроты и т.д.

Валерий Сёмин первый из музыкантов-народников, кто в начале 90-х годов придумал и осуществил уникальный инструментальный проект “Балалайка inRock", в котором на русских народных инструментах исполнялась классика мировой поп и рок-музыки "Битлз", "ДипПёрпл", "Металлика" и т.д.

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