+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Концерт Валерия Сёмина состоится в Филармонии Кузбасса

0

Заслуженный артист России выступит перед кемеровчанами и гостями города.

Концерт состоится в субботу, 24 сентября, в 19:00


Валерий Сёмин

Заслуженный артист России Валерий Сёмин - выдающийся деятель российской народной культуры, пропагандист русских песен и народных инструментов, создатель и художественный руководитель группы “Белый день”.


Баянист, объединяющий вокруг баяна профессионалов и любителей-музыкантов разных национальностей и культур. Постоянный соведущий-баянист популярной телепрограммы Михаила Евдокимова “С лёгким паром!”, теле и радиоведущий, композитор, аранжировщик, киноактёр.

Валерий Сёмин - это человек-праздник. Артист, обладающий мощной энергетикой и харизмой, который заводит абсолютно любую аудиторию с пол-оборота.


В репертуаре более 500 песен и инструментальных произведений. Это авторские песни и композиции, а также песни советского периода, застольные, комсомольские, военные, песни из кинофильмов и мультфильмов, популярные зарубежные мелодии, музыка народов мира, вальсы, танго, фокстроты и т.д.


Валерий Сёмин первый из музыкантов-народников, кто в начале 90-х годов придумал и осуществил уникальный инструментальный проект “Балалайка inRock", в котором на русских народных инструментах исполнялась классика мировой поп и рок-музыки "Битлз", "ДипПёрпл", "Металлика" и т.д.


6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39425

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined