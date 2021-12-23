Концерт в память о Валерии Халилове состоится в Филармонии Кузбасса

Событие состоится в субботу, 22 января, в 14:00
Четкость, лаконичность, динамика маршей и красота лиричных песен на стихи поэтов – все это наследие уникального музыканта нашего времени. В память о Валерии Михайловиче в исполнении оркестра и солистов филармонии прозвучат духовые, классические и эстрадные произведения.
В программе – произведения В. Халилова, сюита для духового оркестра В. Лямкина, "Вариации для гобоя" Н. Римского-Корсакова, романсы и песни в исполнении солистов филармонии Кузбасса.
Исполнители:
Губернаторский духовой оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров),
Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина),
солисты Ольга Музыкова (сопрано), Наталья Кузнецова (сопрано), Олег Маликов (баритон), Инокентий Тиора (гобой).
Продолжительность: 1 час 10 минут.
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