Концерт в память о Валерии Халилове состоится в Филармонии Кузбасса

Событие состоится в субботу, 22 января, в 14:00

"Навсегда великая страна"

Его слушатели – весь мир.

Его декорации – стены Кремля.

Его артисты – тысячи солдат.

Бессменный дирижер Парада Победы, генерал-лейтенант, народный артист РФ Валерий Михайлович Халилов.

Четкость, лаконичность, динамика маршей и красота лиричных песен на стихи поэтов – все это наследие уникального музыканта нашего времени. В память о Валерии Михайловиче в исполнении оркестра и солистов филармонии прозвучат духовые, классические и эстрадные произведения.

В программе – произведения В. Халилова, сюита для духового оркестра В. Лямкина, "Вариации для гобоя" Н. Римского-Корсакова, романсы и песни в исполнении солистов филармонии Кузбасса.

Исполнители:

Губернаторский духовой оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров),

Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина),

солисты Ольга Музыкова (сопрано), Наталья Кузнецова (сопрано), Олег Маликов (баритон), Инокентий Тиора (гобой).

Продолжительность: 1 час 10 минут.

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.