Концерт в память о Валерии Халилове состоится в Филармонии Кузбасса

2

Произведения уникального музыканта Валерия Халилова прозвучат со сцены Государственной Филармонии Кузбасса.

Событие состоится в субботу, 22 января, в 14:00


"Навсегда великая страна"
Его слушатели – весь мир.
Его декорации – стены Кремля.
Его артисты – тысячи солдат.
Бессменный дирижер Парада Победы, генерал-лейтенант, народный артист РФ Валерий Михайлович Халилов.

Четкость, лаконичность, динамика маршей и красота лиричных песен на стихи поэтов – все это наследие уникального музыканта нашего времени. В память о Валерии Михайловиче в исполнении оркестра и солистов филармонии прозвучат духовые, классические и эстрадные произведения.

В программе – произведения В. Халилова, сюита для духового оркестра В. Лямкина, "Вариации для гобоя" Н. Римского-Корсакова, романсы и песни в исполнении солистов филармонии Кузбасса.


Исполнители:

Губернаторский духовой оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров),

Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина),

солисты Ольга Музыкова (сопрано), Наталья Кузнецова (сопрано), Олег Маликов (баритон), Инокентий Тиора (гобой).


Продолжительность: 1 час 10 минут.


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32054

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined