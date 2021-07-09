Согласно данным городской мэрии, праздничный концерт запланирован на 10 июля. При этом масштабное мероприятие состоится на Московской площади. Начало в 18:00.

Также известно, что в концерте примут участие специально приглашенные звезды. По предварительным данным, речь идет о группах "Дискотека авария" и "Фабрика". Кроме того, для кемеровчан и гостей кузбасской столицы выступит Диана Арбенина (группа "Ночные снайперы").

Завершаться праздничные мероприятия в 23:00 салютом, который также состоится на Московской площади.

Напомним, ранее редакция AVOKADO сообщала об изменениях движения и ограничениях парковки, которые появятся в Кемерове из-за празднования 300-летия Кузбасса.