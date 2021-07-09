Концерт с участием Дианы Арбениной и группы "Дискотека авария" состоится в Кемерове

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В честь празднования 300-летия Кузбасса в Кемерове состоится концерт. В нем примут участие приглашенные звезды.

Согласно данным городской мэрии, праздничный концерт запланирован на 10 июля. При этом масштабное мероприятие состоится на Московской площади. Начало в 18:00.


Также известно, что в концерте примут участие специально приглашенные звезды. По предварительным данным, речь идет о группах "Дискотека авария" и "Фабрика". Кроме того, для кемеровчан и гостей кузбасской столицы выступит Диана Арбенина (группа "Ночные снайперы").


Завершаться праздничные мероприятия в 23:00 салютом, который также состоится на Московской площади.


Напомним, ранее редакция AVOKADO сообщала об изменениях движения и ограничениях парковки, которые появятся в Кемерове из-за празднования 300-летия Кузбасса.

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