Концерт органного дуэта состоится в Филармонии Кузбасса

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Государственная филармония Кузбасса приглашает на концерт "Окно в Европу". Органный дуэт исполнит произведения европейских композиторов.

Событие состоится в среду, 8 декабря, в 18:30


"Окно в Европу"

Органный дуэт лауреатов международных конкурсов Дины Ихиной и Дениса Маханькова.

Дина Ихина и Денис Маханьков выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова класса органа заслуженного артиста России Даниэля Зарецкого.

В программе произведения И.С. Баха, Х-А. Штамма, Ги Бове, Луи Вьерна, А. Пьяццоллы и других композиторов.

Подробнее на сайте Kemfil.ru/


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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/


Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.

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