Концерт органного дуэта состоится в Филармонии Кузбасса

Событие состоится в среду, 8 декабря, в 18:30
"Окно в Европу"
Органный дуэт лауреатов международных конкурсов Дины Ихиной и Дениса Маханькова.
Дина Ихина и Денис Маханьков выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова класса органа заслуженного артиста России Даниэля Зарецкого.
В программе произведения И.С. Баха, Х-А. Штамма, Ги Бове, Луи Вьерна, А. Пьяццоллы и других композиторов.
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