Концерт состоится во вторник, 23 августа, в 18:30
Музыка находится рядом с человеком на протяжении всего периода его существования. Она делает эмоции более насыщенными и выступает в роли своеобразного проводника. Артисты Камерного оркестра филармонии Кузбасса познакомят зрителей с музыкой эпохи барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма. Великие сочинения гениальных композиторов И. С. Баха, В. А. Моцарта, Ф. Генделя и других откроют слушателям истинные сокровища мира классической музыки.
Исполнители:
Камерный оркестр филармонии Кузбасса
Художественный руководитель и дирижер Дмитрий Ганин
Музыковед Анастасия Скулкова
6+
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