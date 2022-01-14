Событие состоится в четверг, 27 января, в 16:00.
27 января — День памяти блокадного Ленинграда.
Концерт "Ленинградская симфония" посвящен знаменательной, ежегодно отмечаемой дате снятия блокады Ленинграда. Музыка и стихи поведают о предвоенных светлых днях, о надеждах советского народа на счастливое будущее. В центре концерта – 1 часть симфонии №7 "Ленинградская" Дмитрия Шостаковича. Работа над этой частью была закончена летом 1941 г., в самые тяжкие первые месяцы войны. Рассказ об истории создания симфонии (она была завершена в конце декабря 1941 года), ее премьерах и героическом исполнении в осажденном Ленинграде под управлением Карла Элиасберга также станет частью концерта.
Завершит программу "Гимн великому городу" Р. Глиэра, музыка которого неизменно вызывает у слушателей чувство гордости и восхищения подвигом ленинградцев и всего советского народа.
В концерте принимают участие Губернаторский симфонический оркестр и артисты литературного театра "Слово".
6+
Загрузка комментариев