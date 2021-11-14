Концерт без масок во время пандемии COVID-19 на Шерегеше разгневал кузбассовцев

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Видео массового веселья на горнолыжном курорте Шерегеш во время распространения опасного вируса COVID-19 появилась в социальных сетях.

Видеосъемку с масштабного мероприятия в Шерегеше опубликовал один из очевидцев в соцсети. Из кадров следует, что толпы туристов без средств индивидуальной защиты резвятся на открытии нового горнолыжного сезона.


Очевидец отметил, что дистанцию и другие рекомендации, направленные на сдерживание вируса, никто из присутствующих не соблюдал.

– Ковид супер умный вирус! Он живет в магазинах, а транспорт и Шерегеш избегает! –сокрушились пользователи.

В комментариях к публикации в сообществе во "ВКонтакте" кузбассовцы возмутились ситуацией с вирусом COVID-19 в регионе. Многие отметили, что местные власти запретили заходить непривитым и гражданам без QR-кодов в крупные магазины, но при этом массовое веселье на Шерегеше решили не прекращать, даже несмотря на смертельную опасность, которую несет за собой заражение китайской инфекцией.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кузбасса отложили введение QR-кодов для постояльцев гостиниц.

Видео: kuzbass_news

Да!
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