Концерт без масок во время пандемии COVID-19 на Шерегеше разгневал кузбассовцев

Видеосъемку с масштабного мероприятия в Шерегеше опубликовал один из очевидцев в соцсети. Из кадров следует, что толпы туристов без средств индивидуальной защиты резвятся на открытии нового горнолыжного сезона.

Очевидец отметил, что дистанцию и другие рекомендации, направленные на сдерживание вируса, никто из присутствующих не соблюдал.

– Ковид супер умный вирус! Он живет в магазинах, а транспорт и Шерегеш избегает! –сокрушились пользователи.

В комментариях к публикации в сообществе во "ВКонтакте" кузбассовцы возмутились ситуацией с вирусом COVID-19 в регионе. Многие отметили, что местные власти запретили заходить непривитым и гражданам без QR-кодов в крупные магазины, но при этом массовое веселье на Шерегеше решили не прекращать, даже несмотря на смертельную опасность, которую несет за собой заражение китайской инфекцией.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кузбасса отложили введение QR-кодов для постояльцев гостиниц.