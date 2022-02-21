Концерт без COVID-ограничений состоялся в Кемерове

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, который известен широкой аудитории фанатов под псевдонимом Guf, провел концерт в кузбасской столице, а видеозаписи из зала в своем Instagram-аккаунте.

Судя по кадрам, выступление музыканта заинтересовало многих жителей областного центра. Так, можно заметить, что зал переполнен людьми несмотря на то, что заболеваемость COVID-19 до сих пор находится на высоком уровне.

– Кемерово, дайте шума для моего Инстаграма, – обратился к аудитории артист.

В ответ на просьбу присутствующие дали бурную реакцию в виде криков, а также достали телефоны и включили на них фонари.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане на концерте легендарной рок-группы поддержали российских олимпийцев.