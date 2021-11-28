Концентрация метана в "Листвяжной" превышала норму в несколько раз

0
Фото:  

Кузбасские власти рассказали, что на одном из участков горной выработки концентрация окиси углерода значительно превышала максимально допустимое значение.

Выяснилось, что концентрация метана в шахте "Листвяжная" (УК "СДС-уголь") в день трагедии превышала предельные показатели. На одном из участков она достигла 7% при максимально допустимом уровне в 0,25%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

– Одно из отделений продвинулось очень далеко, и они попали в очень сложную концентрацию окиси углерода. Предельно допустима концентрация 0,25%. Как мы потом обнаружили, в этом месте концентрация резко достигла 7%, и при 7% эта концентрация попадает даже через кожу и приводит к серьезным отравлениям человека, – заявил глава региона.

Напомним, что ранее источники сообщали о том, что превышение концентрации метана в "Листвяжной" не фиксировалось.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31437

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined