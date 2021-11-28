Выяснилось, что концентрация метана в шахте "Листвяжная" (УК "СДС-уголь") в день трагедии превышала предельные показатели. На одном из участков она достигла 7% при максимально допустимом уровне в 0,25%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

– Одно из отделений продвинулось очень далеко, и они попали в очень сложную концентрацию окиси углерода. Предельно допустима концентрация 0,25%. Как мы потом обнаружили, в этом месте концентрация резко достигла 7%, и при 7% эта концентрация попадает даже через кожу и приводит к серьезным отравлениям человека, – заявил глава региона.

Напомним, что ранее источники сообщали о том, что превышение концентрации метана в "Листвяжной" не фиксировалось.