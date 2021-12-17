Контроллер с валидатором-сообщником вынудил кемеровчанку ехать по двойному тарифу

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Жительница кузбасской столицы возмутилась ситуацией, когда ей пришлось оплатить проезд на одном автобусе дважды.

Комментарий возмущенная кемеровчанка разместила в сообществе во "ВКонтакте". С ее слов, оплата проезда в автобусе, следовавшего по маршруту №179э, обошлась ей дороже в несколько раз. Женщина отметила, что рассчиталась за путь при помощи валидатора, который не выдал билет. После к ней подошел контроллер и попросил предъявить чек.

– Она начала проверять по моей карте, и ее аппарат якобы показал, что оплата не прошла, – следует из текста сообщения.

В результате горожанка была вынуждена отдать деньги за проезд второй раз, а позже ей на телефон пришло два смс-уведомления о списании средств. При попытке объяснить сложившуюся ситуацию кондуктору и контроллеру, по словам жительницы, работники заявили, что проблема их якобы не касается.


Автор в тексте поста добавила, что в автобусе несколько человек поддержали ее возмущение, сказав, что с ними тоже приключались подобные происшествия.

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