Контролеры взяли на себя функции кондукторов в автобусах Новокузнецка

Новокузнечане массово жалуются в Сети на организацию работы городских автобусов. Недовольство горожан вызвано тем, что в транспорте не всегда можно оплатить проезд по карте, поскольку валидаторы функционируют с перебоями.

По этой причине в автобусах стали появляться контролеры, которые собирают с пассажиров оплату наличными. При этом некоторые местные жители отмечают, что привыкли платить картой и наличных средств при себе просто не имеют.

Кроме того, проблемы возникают у горожан и с безналичным расчетом. Один из пассажиров написал в Сети, что ему пришлось дважды оплатить проезд, поскольку не смог доказать вошедшим контролерам, что уже рассчитался. По его словам, они проверили его карту, по которой ранее и была оплачена поездка, но не увидели информации о проведенной операции.

Тем не менее многие горожане считают необходимым вернуть кондукторов на часть маршрутов.