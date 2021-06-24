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Контролеры взяли на себя функции кондукторов в автобусах Новокузнецка

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Жители южной столицы Кузбасса рассказали, что на некоторых городских маршрутах появились контролеры, которые взяли на себя обязанности кондукторов. Установленные в салонах валидаторы, по их словам, работают через раз.

Новокузнечане массово жалуются в Сети на организацию работы городских автобусов. Недовольство горожан вызвано тем, что в транспорте не всегда можно оплатить проезд по карте, поскольку валидаторы функционируют с перебоями.


По этой причине в автобусах стали появляться контролеры, которые собирают с пассажиров оплату наличными. При этом некоторые местные жители отмечают, что привыкли платить картой и наличных средств при себе просто не имеют.


Кроме того, проблемы возникают у горожан и с безналичным расчетом. Один из пассажиров написал в Сети, что ему пришлось дважды оплатить проезд, поскольку не смог доказать вошедшим контролерам, что уже рассчитался. По его словам, они проверили его карту, по которой ранее и была оплачена поездка, но не увидели информации о проведенной операции.


Тем не менее многие горожане считают необходимым вернуть кондукторов на часть маршрутов.

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