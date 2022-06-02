Во четверг, 2 июня, в городе Кемерово прошел рейд в общественном транспорте с участием силовиков и чиновников, о чем рассказали местные власти. Отмечается, что проверки состоялись на проспекте Шахтеров в Рудничном районе.
– Часто бывает, что взрослый не платит за проезд ребенка, при этом родители учат детей делать вид, что они едут одни в расчете на то, что одного школьника не станут высаживать. Нередко оплачивают проезд по транспортной карте студента, не имея студенческого билета, – уточнили в правительстве.
Соответствующие мероприятия направлены на улучшение ситуации с оплатой проезда.
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