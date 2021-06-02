Контроль за оплатой проезда в городском транспорте усилили рейдами в Новокузнецке

Чиновники и силовики совместно принимают участие в рейдовых мероприятиях, старт которых произошел в Новокузнецке в минувший вторник, 1 июня. Так, всего за один день в городе к ответственности за бесплатное использование общественного транспорта привлекли почти 50 человек.

– До полудня составлено уже 45 протоколов, для сравнения раньше столько безбилетников ловили за неделю, – сообщил градоначальник Сергей Кузнецов порталу NK.Life.

Отмечается, что размер штрафа, который положен нарушителю, составляет 500 рублей.

Мероприятия, стартовавшие в городе, власти Новокузнецка анонсировали ранее. Тогда же сообщалось, что «зайцев» будут наказывать не только штрафными санкциями, но и демонстрировать их фотографии общественности по ТВ. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.