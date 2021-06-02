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Контроль за оплатой проезда в городском транспорте усилили рейдами в Новокузнецке

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Массовые рейды в общественном транспорте начались в южной столице Кузбасса. Специалисты, перемещающиеся по автобусам, ищут «зайцев». По итогам одного такого обхода удалось выявить столько нарушителей, сколько раньше выявляли за неделю.

Чиновники и силовики совместно принимают участие в рейдовых мероприятиях, старт которых произошел в Новокузнецке в минувший вторник, 1 июня. Так, всего за один день в городе к ответственности за бесплатное использование общественного транспорта привлекли почти 50 человек.

– До полудня составлено уже 45 протоколов, для сравнения раньше столько безбилетников ловили за неделю, – сообщил градоначальник Сергей Кузнецов порталу NK.Life.

Отмечается, что размер штрафа, который положен нарушителю, составляет 500 рублей.


Мероприятия, стартовавшие в городе, власти Новокузнецка анонсировали ранее. Тогда же сообщалось, что «зайцев» будут наказывать не только штрафными санкциями, но и демонстрировать их фотографии общественности по ТВ. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

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