Контейнерный поезд впервые доставит кузбасский уголь в Китай

Подробности о запуске контейнерного поезда рассказали в пресс-службе РЖД. Со слов специалистов, 62 вагона с углем, добытым в Кемеровской области, будут направлены в Китай по Западно-Сибирской магистрали. При этом вместительность каждого контейнера составляет порядка 40 тонн.

Транспорту предстоит проехать через сухопутный пограничный переезд Забайкальск в провинцию Китая Маньчжурия.

Отмечается, что транспортировка в контейнерах позволит более качественно хранить уголь при его перевозке на дальние расстояния, а также убережет товар от неблагоприятных погодных условий.