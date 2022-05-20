Конструкция баннера рухнула возле ТЦ из-за сильного ветра

Со свои интернет-пользователя, кадры с сорванным баннером ему удалось сделать в Киселевске на территории, расположенной возле ТЦ на улице ул. Гагарина, 26. Он указал, что конструкция легла из-за мощных порывов ветра. Информации о пострадавших в результате происшествия нет.

Однако судя по снимку, рекламный плакат оказался крупных размеров. Можно предположить, что изделие металлическое, а значит его вес может достигать больших отметок. О других разрушениях, появившихся в результате непогоды, на территории города рассказчик не сообщал.