Конструкция баннера рухнула возле ТЦ из-за сильного ветра

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В кузбасском городе штормовой ветер сорвал крупный баннер неподалеку от торгового центра. Об инциденте очевидцы сообщили в соцсетях.

Со свои интернет-пользователя, кадры с сорванным баннером ему удалось сделать в Киселевске на территории, расположенной возле ТЦ на улице ул. Гагарина, 26. Он указал, что конструкция легла из-за мощных порывов ветра. Информации о пострадавших в результате происшествия нет.


Однако судя по снимку, рекламный плакат оказался крупных размеров. Можно предположить, что изделие металлическое, а значит его вес может достигать больших отметок. О других разрушениях, появившихся в результате непогоды, на территории города рассказчик не сообщал.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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