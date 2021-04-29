Конституционный суд подтвердил законность суммирования сроков лишения прав в России

0
Фото:  

Ограничений на срок лишения водительских прав нет в России. О нормах законодательства страны пишут "КоммерсантЪ" с ссылкой на Конституционный суд (КС) России.

Регулярно в судах рассматриваются дела по лишению водительских прав на срок до 20-30 лет. Отмечается, что длительность санкций, применяемых в отношении автолюбителей, может быть удлинен вплоть до пожизненного.


Ранее Железнодорожный суд Рязани усомнился в том, что меры, применяемые к автолюбителям, могут быть законными. Из-за этого представители указанной инстанции обратились в КС для проверки соответствия норм КоАП Конституции, пишут «Лента.ру».


Оказалось, что каждое последующее лишение прав действительно суммируется с предыдущим. Соответствующая норма описана в 3 части статьи 32.7 соответствующего кодекса.


Вместе с этим отмечается и то, что максимальный срок лишения свободы, к которому могут приговорить преступника в России по совокупности нарушений, не может составить более 35 лет. Несмотря на это, никаких ограничений на лишения права управления автомобилем в стране не существует.


Также в КС объяснили, что сравнение Уголовного кодекса страны с КоАП некорректно в данном случае. Жалобу рязанского суда не приняли, а в самих причинах объяснили, что ограничений на суммирование сроков лишения прав нет.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24588

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined