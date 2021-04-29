Конституционный суд подтвердил законность суммирования сроков лишения прав в России

Регулярно в судах рассматриваются дела по лишению водительских прав на срок до 20-30 лет. Отмечается, что длительность санкций, применяемых в отношении автолюбителей, может быть удлинен вплоть до пожизненного.

Ранее Железнодорожный суд Рязани усомнился в том, что меры, применяемые к автолюбителям, могут быть законными. Из-за этого представители указанной инстанции обратились в КС для проверки соответствия норм КоАП Конституции, пишут «Лента.ру».

Оказалось, что каждое последующее лишение прав действительно суммируется с предыдущим. Соответствующая норма описана в 3 части статьи 32.7 соответствующего кодекса.

Вместе с этим отмечается и то, что максимальный срок лишения свободы, к которому могут приговорить преступника в России по совокупности нарушений, не может составить более 35 лет. Несмотря на это, никаких ограничений на лишения права управления автомобилем в стране не существует.

Также в КС объяснили, что сравнение Уголовного кодекса страны с КоАП некорректно в данном случае. Жалобу рязанского суда не приняли, а в самих причинах объяснили, что ограничений на суммирование сроков лишения прав нет.