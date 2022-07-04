Конноспортивный клуб продается в Кузбассе за 100 млн рублей

0
Фото:  

Собственник решил выставить на продажу конноспортивный клуб (далее ‒ КСК) в Кемеровской области.

Объявление о продаже КСК в Новокузнецком районе появилось на популярном сайте. Клуб расположен в селе Куртуково на расстоянии 30 километров от центра южной столицы Кузбасса. Рядом с территорией КСК находится горнолыжный склон. Общая площадь помещения составляет 3 004 м², площадь земельного участка ‒ 97 526 м2.

Из объявления следует, что на территории, среди прочего, имеется манеж с трибуной на 150 посадочных мест, 16 денников с автоматической системой поения. В основном здании имеется два душа и солярий для лошадей. Для клиентов созданы раздевалки и душевые.


Кроме того, запланирован второй этап строительства конюшни, в ходе которого будет создан блок на 28 голов и боевое поле.


За КСК покупателю придется отдать 100 000 000 рублей.

Фото: Avito.ru

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37804

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined