Конноспортивный клуб продается в Кузбассе за 100 млн рублей

Объявление о продаже КСК в Новокузнецком районе появилось на популярном сайте. Клуб расположен в селе Куртуково на расстоянии 30 километров от центра южной столицы Кузбасса. Рядом с территорией КСК находится горнолыжный склон. Общая площадь помещения составляет 3 004 м², площадь земельного участка ‒ 97 526 м2.



Из объявления следует, что на территории, среди прочего, имеется манеж с трибуной на 150 посадочных мест, 16 денников с автоматической системой поения. В основном здании имеется два душа и солярий для лошадей. Для клиентов созданы раздевалки и душевые.

Кроме того, запланирован второй этап строительства конюшни, в ходе которого будет создан блок на 28 голов и боевое поле.

За КСК покупателю придется отдать 100 000 000 рублей.