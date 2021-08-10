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Конфликт с участием кавказцев и девушек закончился в кузбасском городе применением оружия

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В одном из городов Кемеровской области произошел конфликт между выходцами из Кавказа и двумя девушками, который закончился прибытием правоохранителей.

В социальных сетях жители города Белово стали активно обсуждать события минувших выходных, которые развернулись ночью около продуктового магазина. Как сообщают очевидцы, группа кавказцев ехала на машине по тротуару. Когда молодые люди получили замечание от двух девушек, начался конфликт, по одной из версий, с рукоприкладством.


Тогда по сигналу "тревога", поступившему из круглосуточного магазина, на место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии. В пресс-службе организации сообщили, что участники конфликта имели признаки алкогольного опьянения и на законные требования не реагировали.

- На неоднократные требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия конфликтующие не реагировали и создавали угрозу жизни и здоровью окружающих, проявляя агрессию в адрес прохожих и стражей правопорядка, - говорится на сайте Управления Росгвардии по Кузбассу.

В последствии правоохранителям пришлось применить табельное оружие, совершив выстрел в воздух. Активные участники конфликта были задержаны и переданы в полицию.

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