Конфликт с участием кавказцев и девушек закончился в кузбасском городе применением оружия

В социальных сетях жители города Белово стали активно обсуждать события минувших выходных, которые развернулись ночью около продуктового магазина. Как сообщают очевидцы, группа кавказцев ехала на машине по тротуару. Когда молодые люди получили замечание от двух девушек, начался конфликт, по одной из версий, с рукоприкладством.

Тогда по сигналу "тревога", поступившему из круглосуточного магазина, на место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии. В пресс-службе организации сообщили, что участники конфликта имели признаки алкогольного опьянения и на законные требования не реагировали.

- На неоднократные требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия конфликтующие не реагировали и создавали угрозу жизни и здоровью окружающих, проявляя агрессию в адрес прохожих и стражей правопорядка, - говорится на сайте Управления Росгвардии по Кузбассу.

В последствии правоохранителям пришлось применить табельное оружие, совершив выстрел в воздух. Активные участники конфликта были задержаны и переданы в полицию.