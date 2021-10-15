Конфликт кондуктора с ребенком произошел в кемеровском автобусе из-за крупной купюры

Новый скандал с участием ребенка и кондуктора произошел в городе Кемерово. Подробности происшествия в автобусе № 126 очевидцы рассказали в сообществе во "ВКонтакте".

Со слов автора, все случилось утром в пятницу, 15 октября, в салоне пассажирского транспорта. Житель областного центра указал, что ребенок для оплаты проезда протянул кондуктору купюру в 100 рублей, на что женщина якобы отреагировала с негативом. В качестве подтверждения своих слов рассказчик прикрепил снимок билета.

– Он протянул за проезд ей 100 рублей, и тут она ему говорит: "а что еще крупнее не будет? ребенок стоит и не понимает, что происходит,вроде и за проезд дал и еще и наорали. Кондуктор ему говорит,я тебе сейчас возьму и десюнчиками сдам (пунктуация авт. прим. ред.), – передал события в транспорте пассажир.

Также мужчина отметил по тексту, что не выдержал подобное поведение работницы и заступился за малыша, напомнив в ходе своего выступления о недавнем инциденте в кемеровском автобусе, где кондуктор попыталась выгнать школьницу из автобуса за отсутствие одного рубля.