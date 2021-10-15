Конфликт кондуктора с ребенком произошел в кемеровском автобусе из-за крупной купюры

0
Фото:  

Крупная купюра стала причиной возникновения конфликта между кондуктором и ребенком, который в качестве оплаты проезда протянул сотруднице кемеровского автобуса 100 рублей.

Новый скандал с участием ребенка и кондуктора произошел в городе Кемерово. Подробности происшествия в автобусе № 126 очевидцы рассказали в сообществе во "ВКонтакте".


Со слов автора, все случилось утром в пятницу, 15 октября, в салоне пассажирского транспорта. Житель областного центра указал, что ребенок для оплаты проезда протянул кондуктору купюру в 100 рублей, на что женщина якобы отреагировала с негативом. В качестве подтверждения своих слов рассказчик прикрепил снимок билета.

Он протянул за проезд ей 100 рублей, и тут она ему говорит: "а что еще крупнее не будет? ребенок стоит и не понимает, что происходит,вроде и за проезд дал и еще и наорали. Кондуктор ему говорит,я тебе сейчас возьму и десюнчиками сдам (пунктуация авт. прим. ред.), передал события в транспорте пассажир.

Также мужчина отметил по тексту, что не выдержал подобное поведение работницы и заступился за малыша, напомнив в ходе своего выступления о недавнем инциденте в кемеровском автобусе, где кондуктор попыталась выгнать школьницу из автобуса за отсутствие одного рубля.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30118

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined