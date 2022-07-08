Накануне вечером, 7 июля, новокузнечане поделились в социальных сетях видео, снятым в Новоильинском районе близ одного из заводов. Местный житель запечатлел на камеру мрачные тучи, стянувшие небо. Кроме того, судя по кадрам, над дорогой повисла слабая дымка.

– Конец света какой-то. Просто Сайлент Хилл, – высказался оператор.

Отметим, что в "Сайлент Хилл" превратился и поселок близ Кемерова. Туман привел к задержке нескольких рейсов в аэропорту кузбасской столицы.

Подробнее о погоде на выходные рассказали синоптики.