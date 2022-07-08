"Конец света": небо над Новокузнецком испугало горожан

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Фото:  

Жители южной столицы Кузбасса сняли на камеру темные облака, поднявшиеся над городом.

Накануне вечером, 7 июля, новокузнечане поделились в социальных сетях видео, снятым в Новоильинском районе близ одного из заводов. Местный житель запечатлел на камеру мрачные тучи, стянувшие небо. Кроме того, судя по кадрам, над дорогой повисла слабая дымка.

– Конец света какой-то. Просто Сайлент Хилл, – высказался оператор.

Отметим, что в "Сайлент Хилл" превратился и поселок близ Кемерова. Туман привел к задержке нескольких рейсов в аэропорту кузбасской столицы.


Подробнее о погоде на выходные рассказали синоптики.

Видео: ВКонтакте / ЧП Кузбасс

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