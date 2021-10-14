Кондукторы продолжат работать в кемеровских автобусах вместе с валидаторами

0
Фото:  

В общественном транспорте кузбасской столицы продолжает работу недавно запущенная система бесконтактной оплаты. Несмотря на это кондукторы по-прежнему будут на своем рабочем месте.

Как сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, в настоящее время валидаторами снабжена лишь треть автопарка столицы региона. Речь идет о 105 автобусах из 239, в которых продолжает тестироваться система бесконтактных платежей.


По словам главы Кузбасса, не смотря на функционирование валидаторов, вместе с ними в салонах общественного транспорта продолжат работу кондукторы. На сколько это продлится, Сергей Цивилев не уточнил.


Напомним, впервые валидаторы в кемеровских автобусах заработали в начале октября. Позже власти сообщили, что после запуска у трети устройств произошел сбой.


О проблемах с бесконтактной оплатой можно сообщать в Центр по работе с пассажирами по тел. 34-66-77.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30091

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined