Кондукторы продолжат работать в кемеровских автобусах вместе с валидаторами

Как сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, в настоящее время валидаторами снабжена лишь треть автопарка столицы региона. Речь идет о 105 автобусах из 239, в которых продолжает тестироваться система бесконтактных платежей.

По словам главы Кузбасса, не смотря на функционирование валидаторов, вместе с ними в салонах общественного транспорта продолжат работу кондукторы. На сколько это продлится, Сергей Цивилев не уточнил.

Напомним, впервые валидаторы в кемеровских автобусах заработали в начале октября. Позже власти сообщили, что после запуска у трети устройств произошел сбой.

О проблемах с бесконтактной оплатой можно сообщать в Центр по работе с пассажирами по тел. 34-66-77.