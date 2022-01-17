В Сети появилось сообщение от жительницы Ленинска-Кузнецкого, которая сообщила, что с ее дочери, которая учится в четвертом классе, потребовали заплатить 30 рублей за проезд в общественном транспорте. Женщина отметила, что кондуктор потребовала деньги и пригрозила, что высадит ребенка из маршрутки.

‒ Есть постановление Кузбасса, что школьники платят наличкой 18 рублей, по карте 14 рублей <...>. Сегодня кондуктор маршрутки 20Т требовала у девочки, в 4 классе учится, 30 рублей. Это что за новости? Ребенок пришла перепуганная ‒ [кондуктор] орала, что высадит из автобуса, ‒ возмутилась ленинск-кузнечанка.



Выяснилось, что маршрут 20Т в Ленинск-Кузнецке обслуживает частная компания ООО "АРИАТ", которая установила свои расценки на проезд, так как действующее распоряжение РЭК распространяется лишь на муниципальный транспорт. У "частника" школьники должны отдать за перемещение на маршрутке 14 рублей при оплате транспортной картой, 25 рублей при оплате банковской картой, и 30 рублей при расчете наличными.