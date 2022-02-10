Кондуктор в Кузбассе накричала на ребенка в автобусе

Кадры с автобуса, в котором кондуктор из Ленинска-Кузнецкого кричит на школьника, появились в интернете.
Как пояснил автор ролика, ребенок хотел сфотографировать информацию о проезде и работнице это не понравилось.
– Ко мне ты больше в автобус ни разу не зайдешь, – прокричала женщина.
Комментаторы резко отреагировали на видео, а мамы встали на защиту ребенка.
– "Была бы я его мамой, она у меня сама больше в автобус не зашла!" , "В первую очередь она не имеет не какого права вообще разговаривать с пассажирами в таком тоне!" (орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – написали подписчики.
Что стало истинной причиной конфликта не сообщается.
Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
Загрузка комментариев