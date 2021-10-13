Кондуктор в Кемерове попыталась выгнать из автобуса ребенка за отсутствие рубля

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Жители кузбасской столицы раскритиковали кондуктора автобуса за попытку выгнать ребенка из салона транспорта. Со слов очевидцев, школьнице не хватило на оплату проезда одного рубля.

Информация об инциденте в областном центре появилась в сообществе в социальной сети. Автор сообщения заявила, что накануне кондуктор одного из городских автобусов предприняла попытку со скандалом выпроводить из салона авто 12-летнюю школьницу, которой на оплату проезда не хватило одного рубля.


Рассказчицей оказалась мать несовершеннолетней, ее возмутило поведение работницы.

– Кондуктор автобуса в очень грубой форме стала выгонять дочь из автобуса, заявив, что она не собирается из личного кармана оплачивать за нее. Другие пассажиры начали заступаться, некоторые отметили, что она не имеет права высаживать ребенка. На что она ответила, что "не трасса же! а город", – уточнила родительница.

Комментаторы темы разделились на два лагеря: одни заступились за кондуктора, аргументируя свою позицию тем, что "сто человек без рубля проедет, считай 100 рублей потерял". По их мнению, такие пассажиры могут дорого обойтись работникам.


Что касается сторонников другой стороны, то они с критикой отнеслись к поведению женщины. Они отметили, что некоторые люди "за один рубль удавить готовы" и должны быть добрее к окружающим, а особенно детям, чью психику такие ситуации могу травмировать.


В заключении поста представительница ребенка рассказала, что девочке все-таки удалось добраться до дома благодаря одному из пассажиров автобуса, доплатившего одни рубль за ученицу.

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