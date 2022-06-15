Кондуктор троллейбуса силой стащила кемеровчанку с пассажирского места

По словам жительницы областного центра, конфликт с кондуктором троллейбуса №3 у нее произошел вечером во вторник, 14 июня, на остановке возле вокзала. Автор публикации во "ВКонтакте" указала, что в салоне авто она оплатила проезд, а после заняла свободное место, что не понравилось работнице общественного транспорта, которая попросила кемеровчанку немедленно встать.

– На мое возражение, почему я должна сойти с пассажирского места, когда место кондуктора находится напротив, но с противоположной стороны, в ответ получила, что там привязана сумка и это ее место! – рассказала возмущенная горожанка.

Отмечается, что на этом диалог не закончился. Интернет-пользовательница заявила ,что кондуктор якобы схватила ее за руку и буквально стащила с места.

– Пассажиры в троллейбусе начали ей объяснять, что ее место обозначено табличкой и она неправа! – добавила она.

По факту случившегося в КЭТК проводится служебное расследование, о чем стало известно журналисту AVOKADO. В компании подметили, что сейчас ведется поиск свидетелей происшествия. Водителя и кондуктору также будет предоставлена возможность объясниться.