Кондуктор троллейбуса силой стащила кемеровчанку с пассажирского места

0
Фото:  

Кемеровчанка пожаловалась в соцсетях на кондуктора троллейбуса, которая якобы против воли выгнала ее со "своего" пассажирского сиденья. В КЭТК редакции AVOKADOO сообщили, что по факту случившегося уже начато служебное расследование.

По словам жительницы областного центра, конфликт с кондуктором троллейбуса №3 у нее произошел вечером во вторник, 14 июня, на остановке возле вокзала. Автор публикации во "ВКонтакте" указала, что в салоне авто она оплатила проезд, а после заняла свободное место, что не понравилось работнице общественного транспорта, которая попросила кемеровчанку немедленно встать.

– На мое возражение, почему я должна сойти с пассажирского места, когда место кондуктора находится напротив, но с противоположной стороны, в ответ получила, что там привязана сумка и это ее место! – рассказала возмущенная горожанка.

Отмечается, что на этом диалог не закончился. Интернет-пользовательница заявила ,что кондуктор якобы схватила ее за руку и буквально стащила с места.

– Пассажиры в троллейбусе начали ей объяснять, что ее место обозначено табличкой и она неправа! – добавила она.

По факту случившегося в КЭТК проводится служебное расследование, о чем стало известно журналисту AVOKADO. В компании подметили, что сейчас ведется поиск свидетелей происшествия. Водителя и кондуктору также будет предоставлена возможность объясниться.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37205

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined