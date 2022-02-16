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Кондуктор автобуса в Кузбассе пыталась высадить ребенка из-за неработающей транспортной карты

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Кондуктор в Междуреченске чуть не выгнала школьницу из автобуса за неоплаченный проезд.

Жительница Междуреченска пожаловалась на платформе "Кузбасс онлайн" на грубое обращение с ее несовершеннолетней дочерью.


Школьница ехала домой в автобусе №5а, хотела расплатиться транспортной картой, но та не сработала. За неуплату кондуктор попыталась выгнать девочку, но в дело вмешалась пожилая женщина и оплатила ей билет.


По словам горожанки, деньги на карте у дочери были, однако в системе произошел сбой. Женщина направила жалобу в местную диспетчерскую, но там провести профилактическую беседу с кондуктором отказались.


Специалисты вышеупомянутой платформы приняли информацию и передали на рассмотрение в МКУ "УБТС".

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