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Компания заплатила мэрии Кемерова ради вырубки лип в центре города

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Вырубка деревьев в центре кузбасской столицы из-за обустройства заезда на газовую заправку обошлась представителям организации в 60 тысяч рублей. Об этом редакции AVOKADO рассказали в горадминистрации.

Уничтожение деревьев заметили жители кузбасской столицы, которые придали случай огласке на просторах Сети. Как пояснили корреспонденту АVOKADO в администрации города, в общей сложности были вырублены четыре липы на Советском проспекте в районе перекрестка с Кузнецким проспектом в целях проведения работ по обустройству заезда на газовую заправку с переносом остановочного павильона.

Согласно проекту в зону производства работ попали четыре липы. Их восстановительную стоимость – 60 тысяч рублей – коммерческая организация оплатила в бюджет города, — прокомментировали в местной мэрии.

Также удалось узнать, что вместо вырубленных лип уже предстоящей осенью будут посажены новые деревья, правда на какой именно территории города появятся молодые насаждения не известно.

Да!
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