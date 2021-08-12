Компания заплатила мэрии Кемерова ради вырубки лип в центре города

Уничтожение деревьев заметили жители кузбасской столицы, которые придали случай огласке на просторах Сети. Как пояснили корреспонденту АVOKADO в администрации города, в общей сложности были вырублены четыре липы на Советском проспекте в районе перекрестка с Кузнецким проспектом в целях проведения работ по обустройству заезда на газовую заправку с переносом остановочного павильона.

– Согласно проекту в зону производства работ попали четыре липы. Их восстановительную стоимость – 60 тысяч рублей – коммерческая организация оплатила в бюджет города, — прокомментировали в местной мэрии.

Также удалось узнать, что вместо вырубленных лип уже предстоящей осенью будут посажены новые деревья, правда на какой именно территории города появятся молодые насаждения не известно.