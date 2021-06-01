Компания в Новокузнецке попала под уголовное преследование из-за использования фиктивных документов при получении субсидии

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Для получения финансовых средств в рамках реализации нацпроекта организация в Новокузнецке подготовила поддельные документы и получила крупную сумму в качестве субсидии. Правоохранители раскрыли мошенническую схему, по факту было возбуждено уголовное дело.

При проверке надзорным органом в Новокузнецке было выявлено, что одна из местных компаний нарушает законодательство при реализации национального проекта.


Так, пояснили в пресс-службе прокуратуры, было установлено, что ранее организация обратилась в местную мэрии в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства для получения субсидии в размере 467 тысяч рублей. Как указали представители организации, нужны были им средства для возмещения затрат за аренду помещений. В подтверждение трат были предоставлены и копии отчетных документов. Однако впоследствии выяснилось, что являются они фиктивными, а сделали их специально для того, чтобы получить выплату.

- Фактически помещение в аренду не передавалось, плата за пользование им организацией не вносилась. В результате незаконных действий организации бюджету причинен ущерб 467 тыс. рублей, - уточнили в прокуратуре.

Материалы проверки были переданы в следственные органы. На их же основе было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения).


Руководителю компании было внесено представление об устранении нарушений закона. Сейчас же весь ущерб, нанесенный деятельностью фирмы, был компенсирован возвращенными в бюджет средствами.

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