Компания в Кузбассе смешивала молоко здоровых и инфицированных коров

Компания ООО "Сельхозагро-Сервис" в Ленинске-Кузнецком выпускала на пастбище коров, инфицированных лейкозом. Животные паслись вместе со здоровым скотом, а сдоенное молоко сливалось в общую емкость. Установлено, что соответствующее распоряжение дал руководитель предприятия. Таким образом, компания не обеспечила проведение мероприятий, направленных на ликвидацию очага лейкоза. Владельцу животных было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарных правил, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кузбассу.

Справка

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая вирусная болезнь, которая долгое время протекает бессимптомно. Вирус передается через кровь, молоко и другие материалы при совместном содержании здоровых и больных животных. Развитие болезни приводит к истощению иммунитета и возникновению злокачественных образований во внутренних органах скота. Молоко инфицированного животного нельзя использовать для производства сыров, йогуртов и сушки, так как количество белка в нем увеличено. При этом для человека прямой опасности заболевание пока не представляет.

Эффективных методов борьбы с лейкозом КРС на сегодняшний день нет, поэтому заболевшие животные отправляются на убой.