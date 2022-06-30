Компания в Кузбассе смешивала молоко здоровых и инфицированных коров

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Инспекторы обнаружили, что одна из организаций в Кемеровской области допускала содержание больного скота со здоровым.

Компания ООО "Сельхозагро-Сервис" в Ленинске-Кузнецком выпускала на пастбище коров, инфицированных лейкозом. Животные паслись вместе со здоровым скотом, а сдоенное молоко сливалось в общую емкость. Установлено, что соответствующее распоряжение дал руководитель предприятия. Таким образом, компания не обеспечила проведение мероприятий, направленных на ликвидацию очага лейкоза. Владельцу животных было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарных правил, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кузбассу.


Справка

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая вирусная болезнь, которая долгое время протекает бессимптомно. Вирус передается через кровь, молоко и другие материалы при совместном содержании здоровых и больных животных. Развитие болезни приводит к истощению иммунитета и возникновению злокачественных образований во внутренних органах скота. Молоко инфицированного животного нельзя использовать для производства сыров, йогуртов и сушки, так как количество белка в нем увеличено. При этом для человека прямой опасности заболевание пока не представляет.


Эффективных методов борьбы с лейкозом КРС на сегодняшний день нет, поэтому заболевшие животные отправляются на убой.

Да!
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