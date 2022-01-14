Компания «Смарт Констракшн» открыла прием сотрудников в Кемеровской области

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Компания ООО "Смарт Констракшн", входящая в состав дочерних и зависимых обществ ПАО Сбербанк, приглашает принять участие в проектировании одного из крупнейших строительных проектов в области экологического туризма и рекреации на территории России – всесезонного курорта "Манжерок"!

"Смарт Констракшн" – компания, ориентированная на создание уникальных и технически сложных объектов недвижимости на российском рынке. Команда специалистов занимается проектированием и строительством масштабных, амбициозных и уникальных в своем роде проектов в качестве генерального подрядчика и генерального проектировщика.


Интеллектуальный подход и опыт создания высокотехнологичных объектов позволяет "Смарт Констракшн" работать над проектами с индивидуальной концепцией и современными технологиями.

Для участия в проектировании всесезонного курорта "Манжерок" в Алтайском крае, значимого для российского экологического туризма, компания приглашает на работу инженеров-проектировщиков:

  • Главный архитектор проекта
  • Ведущий архитектор
  • Ведущий инженер-конструктор
  • Ведущий инженер – проектировщик систем электроснабжения 
  • Ведущий инженер – проектировщик систем водоснабжения водоотведения
  • Ведущий инженер – проектировщик сетей связи и сигнализации 
  • Инженер авторского надзора

ООО "Смарт Констракшн" является дочерним обществом ПАО Сбербанк, а также входит в реестр Саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства, проектирования и инженерных изысканий, включая Ассоциацию "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве", Ассоциацию экспертно-аналитический центр проектировщиков "Проектный портал", Ассоциацию "Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике".

Фото, Видео: "Смарт Констракшн"

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