Компания «Смарт Констракшн» открыла прием сотрудников в Кемеровской области

"Смарт Констракшн" – компания, ориентированная на создание уникальных и технически сложных объектов недвижимости на российском рынке. Команда специалистов занимается проектированием и строительством масштабных, амбициозных и уникальных в своем роде проектов в качестве генерального подрядчика и генерального проектировщика.
Интеллектуальный подход и опыт создания высокотехнологичных объектов позволяет "Смарт Констракшн" работать над проектами с индивидуальной концепцией и современными технологиями.
Для участия в проектировании всесезонного курорта "Манжерок" в Алтайском крае, значимого для российского экологического туризма, компания приглашает на работу инженеров-проектировщиков:
- Главный архитектор проекта
- Ведущий архитектор
- Ведущий инженер-конструктор
- Ведущий инженер – проектировщик систем электроснабжения
- Ведущий инженер – проектировщик систем водоснабжения водоотведения
- Ведущий инженер – проектировщик сетей связи и сигнализации
- Инженер авторского надзора
ООО "Смарт Констракшн" является дочерним обществом ПАО Сбербанк, а также входит в реестр Саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства, проектирования и инженерных изысканий, включая Ассоциацию "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве", Ассоциацию экспертно-аналитический центр проектировщиков "Проектный портал", Ассоциацию "Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике".
Фото, Видео: "Смарт Констракшн"
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