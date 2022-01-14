Компания «Смарт Констракшн» открыла прием сотрудников в Кемеровской области

"Смарт Констракшн" – компания, ориентированная на создание уникальных и технически сложных объектов недвижимости на российском рынке. Команда специалистов занимается проектированием и строительством масштабных, амбициозных и уникальных в своем роде проектов в качестве генерального подрядчика и генерального проектировщика.

Интеллектуальный подход и опыт создания высокотехнологичных объектов позволяет "Смарт Констракшн" работать над проектами с индивидуальной концепцией и современными технологиями.