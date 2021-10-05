Компания по производству кислоты в Кемерове нарушила закон промбезопасности

Как сообщается, проверка прокуратуры была проведена в отношении ООО "Актив". В результате специалисты выявили некоторые нарушения законодательства. В частности, компания не установила санитарно-защитную зону при производстве олеиновой кислоты и эксплуатации котельной, а также не оборудовала места для твердых отходов.



Руководство получило представление об устранении выявленных нарушения, а юрлицо привлекли к административной ответственности. Кроме того, были назначены штрафы на общую сумму 260 тысяч рублей, передает прокуратура Кузбасса.