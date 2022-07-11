Компания из Сибири создала экспресс-тест с возможностью отличить грипп от COVID-19

Пандемия коронавируса показала необходимость применения быстрых способов выявления инфекции, чтобы эффективнее бороться с распространением COVID-19 и снизить нагрузку на поликлиники, часто собиравшие большие очереди на анализы.

Новая разработка "ИМБИАН ЛАБ" – экспресс-тест, который поможет любому желающему, заподозрившему у себя заболевания. Особенностью теста является его способность одновременно определять, как грипп, так и коронавирус. Анализ займет не более 10 минут и покажет результат с точностью 98,6%. Это поможет выбрать тактику лечения. Ведь эффективность терапии чаще всего зависит от правильного и своевременного диагноза.