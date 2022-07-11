Компания из Сибири создала экспресс-тест с возможностью отличить грипп от COVID-19

Пандемия коронавируса показала необходимость применения быстрых способов выявления инфекции, чтобы эффективнее бороться с распространением COVID-19 и снизить нагрузку на поликлиники, часто собиравшие большие очереди на анализы.
Новая разработка "ИМБИАН ЛАБ" – экспресс-тест, который поможет любому желающему, заподозрившему у себя заболевания. Особенностью теста является его способность одновременно определять, как грипп, так и коронавирус. Анализ займет не более 10 минут и покажет результат с точностью 98,6%. Это поможет выбрать тактику лечения. Ведь эффективность терапии чаще всего зависит от правильного и своевременного диагноза.
Компания первой в России разработала двойной тест, его производство было запущено в июне текущего года. По словам производителя, система будет доступна во всех регионах страны.
– Во время пандемии тесты на Covid-19 стали очень востребованы. Вместе с тем мы хорошо понимаем, что симптомы коронавируса схожи с гриппом, в то время как лечение этих недугов отличается. Чтобы люди не покупали два теста, не стояли целыми днями в поликлиниках и лабораториях в двух разных очередях, а самое главное, берегли свое здоровье, мы сделали экспресс-тест сразу на два вируса – это быстро, удобно и экономично, – отметила Вероника Осипова, генеральный директор ООО "ИМБИАН ЛАБ".
Такой тест можно применить самостоятельно в домашних условиях. Для получения достоверного результата следует внимательно соблюдать правила его использования, подробно описанные в инструкции. За два часа до забора исследуемого материала нельзя есть, пить, курить, а также применять различные лекарства для горла или носа. Кроме того, прилагаемая инструкция поможет грамотно интерпретировать полученные данные.
Для того чтобы система могла выявлять все штаммы гриппа А и В, а также известные разновидности COVID-19, в том числе "Омикрон" и "Стелс", специалистам понадобилось около 1,5 лет. В случае если ученые обнаружат новую мутацию коронавируса, то тест-система Imbian "COVINFLUENZA Ag тест" пройдет дополнительные испытания.
По всем вопросам или трудностям, по использованию экспресс-тестов, можно обращаться непосредственно в "ИМБИАН ЛАБ" – контакты указаны на упаковке.
За время работы сибирская компания ООО "ИМБИАН ЛАБ", заслужила доверие и прочно укрепилась в качестве надежного производителя и поставщика диагностических наборов в государственные и частные организации, центры СПИДа и лаборатории разных регионов России. Одним из заказчиков компании выступает Минобороны РФ.
Фото: ООО "ИМБИАН ЛАБ"
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