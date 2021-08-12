Компания из Кузбасса лишила бюджет России 755 млн рублей

Фирма, которая с июля 2018 года занималась перепродажей горюче-смазочных материалов в Кузбассе, попалась на уклонении от уплаты налогов. Умалчивая о завышении стоимости товара, собственник компании нанес бюджету России ущерб в размере 755 миллионов рублей.

– Руководство фирмы включало в налоговые декларации ложные сведения о сумме налога подлежащего к уплате, не соответствующей суммам фактически произведенных налоговых вычетов, – пояснили в УФСБ Кемеровской области.

В результате представители ведомства передали материалы о факте нарушения в следственные органы. В настоящий момент специалистам предстоит изъять и изучить документацию предприятия для установления точной суммы сэкономленных налогов. Уголовное дело было возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере".