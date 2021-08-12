+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Компания из Кузбасса лишила бюджет России 755 млн рублей

0
Фото:  

Кузбасская компания попала под пристальное внимание следователей после экономии на налогах. Из-за обмана в бюджет России не поступили многомиллионные суммы.

Фирма, которая с июля 2018 года занималась перепродажей горюче-смазочных материалов в Кузбассе, попалась на уклонении от уплаты налогов. Умалчивая о завышении стоимости товара, собственник компании нанес бюджету России ущерб в размере 755 миллионов рублей.

Руководство фирмы включало в налоговые декларации ложные сведения о сумме налога подлежащего к уплате, не соответствующей суммам фактически произведенных налоговых вычетов, пояснили в УФСБ Кемеровской области.

В результате представители ведомства передали материалы о факте нарушения в следственные органы. В настоящий момент специалистам предстоит изъять и изучить документацию предприятия для установления точной суммы сэкономленных налогов. Уголовное дело было возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28038

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined