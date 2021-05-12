Компании из Японии и Дубая заинтересовались кузбасским медом

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70 килограммов цветочного меда из Кемеровской области отправится в японские и арабские компании, проявившие интерес к сладости.

Три японских предприятия и одна фирма из Объединенных Арабских Эмиратов решили приобрести крупную партию натурального цветочного меда, который производит кузбасский пчеловод.

— Производитель представляет на экспорт цветочный мёд, в составе которого соединяются нектар и пыльца таких цветущих растений, как эспарцет посевной, клевер луговой, дягель, фацелия пижмолистная, василёк шероховатый и других медоносных растений, — сообщили в кузбасском управлении Россельхознадзора.

В конце апреля инспекторы проверили продукцию на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров. Весь мед прошел проверку, в связи с этим более чем на 70 килограммов сладости были выданы подтверждающие качество сертификаты.

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