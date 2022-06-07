"Коммунар" в Новокузнецке открыл двери для посетителей после масштабного ремонта

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В южной столице Кузбасса для местных жителей и гостей города заработало здание, где размещался знаменитый "Коммунар". После масштабного ремонта в объект переехал театр кукол.

Открытие здания кинотеатра "Коммунар" после капитального ремонта состоялось в Новокузнецке. По данным кузбасских властей, теперь в обновленном здании проходят кукольные спектакли для детей. Отмечается, что зал для представлений рассчитан на 235 мест.

Новое оборудование позволяет ставить спектакли с применением 3D-технологий и других художественных средств. Изменилось и расположение сцены с учетом особенностей работы артистов с куклами: для сотрудников продуманы дополнительные помещения и мастерские, – уточнили в правительстве Кемеровской области.

В процесс реставрации здания были включены следующие работы: специалисты усилили фундаменты и устроили их под колонны, а также провели обустройство гребенки сцены, водопроводной камеры, монтаж кровли, перекрытий, отштукатурили стены внутренних помещений, полностью заменили пол и внутренние системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления.

Да!
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