Открытие здания кинотеатра "Коммунар" после капитального ремонта состоялось в Новокузнецке. По данным кузбасских властей, теперь в обновленном здании проходят кукольные спектакли для детей. Отмечается, что зал для представлений рассчитан на 235 мест.

– Новое оборудование позволяет ставить спектакли с применением 3D-технологий и других художественных средств. Изменилось и расположение сцены с учетом особенностей работы артистов с куклами: для сотрудников продуманы дополнительные помещения и мастерские, – уточнили в правительстве Кемеровской области.

В процесс реставрации здания были включены следующие работы: специалисты усилили фундаменты и устроили их под колонны, а также провели обустройство гребенки сцены, водопроводной камеры, монтаж кровли, перекрытий, отштукатурили стены внутренних помещений, полностью заменили пол и внутренние системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления.