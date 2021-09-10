Коммунальщики зарыли прошлогоднюю яму после обращения кузбассовцев к прокурору

Жительница поселка городского типа Ижморский пожаловалась сотрудникам надзорного ведомства на нарушения, которые рабочие допустили при обновлении водопровода, на территории возле ее жилища.
Сотрудники прокуратуры после сообщения организовали проверку, по результатам которой установили, что в декабре 2020 года во время ремонта труб была выкопана яма глубиной около трех метров. Правда закапывать углубление никто не спешил. С того времени оно осталось на улице, заполненное водой, и представляло опасность для жизни и здоровья прохожих.
Прокурор Ижморского района уже внес руководителю МУП "Ижморская ЖКХ" представление об устранении нарушений. Недочеты ответственные лица устранили.
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