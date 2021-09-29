Коммунальщики заплатили новокузнечанке за ненадежный стояк

0
Фото:  

Суд обязал организацию ЖКХ выплатить жительнице Новокузнецка компенсацию после затопления квартиры. Отмечается, что вода хлынула в жилье из-за ненадежного стояка.

Сотрудники одной из организаций ЖКХ в Новокузнецке незаконно заменили стояки в домах местных жителей со стали на медь. После этого у владелицы одной из квартир начались неприятности: вода хлынула в жилище. Эксперты установили, что затопление произошло из-за разгерметизирования одной из труб.

Собственница квартиры обратилась в суд, ее требования были удовлетворены. Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области обязал управляющую компанию возместить материальный ущерб, причиненный затоплением, в размере 142 тыс. руб. пояснили в УФССП Кузбасса.

Руководитель управляющей компании был ознакомлен с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Однако свою задолженность закрывать он не спешил.


В результате приставы вынесли для гражданина постановления о запрете на совершение действий по регистрации, об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Материальный ущерб был взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29530

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined