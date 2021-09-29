Коммунальщики заплатили новокузнечанке за ненадежный стояк

Сотрудники одной из организаций ЖКХ в Новокузнецке незаконно заменили стояки в домах местных жителей со стали на медь. После этого у владелицы одной из квартир начались неприятности: вода хлынула в жилище. Эксперты установили, что затопление произошло из-за разгерметизирования одной из труб.

– Собственница квартиры обратилась в суд, ее требования были удовлетворены. Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области обязал управляющую компанию возместить материальный ущерб, причиненный затоплением, в размере 142 тыс. руб. – пояснили в УФССП Кузбасса.

Руководитель управляющей компании был ознакомлен с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Однако свою задолженность закрывать он не спешил.

В результате приставы вынесли для гражданина постановления о запрете на совершение действий по регистрации, об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Материальный ущерб был взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.