Коммунальщики вынудили кемеровских жильцов задыхаться в квартирах

Публикация появилась в Instagram-аккаунте мэра кузбасской столицы Ильи Середюка. Автор поста отметил, что проблемы у жильцов кемеровского многоквартирного дома появились после того, как специалисты решили улучшить подъезд. Так, они покрасили стены помещения краской, которая, по словам горожан, значительно отравляет их жизнь.

– Почему покрасочные работы ведутся в зимний период? Покрасили сегодня подъезд, в квартире дышать нечем! Окна не открыть, так как на улице – 20. Что делать? Куда деваться из дома, если нас травят, как в газовой камере? Мы задыхаемся, в горле першит, глаза щиплет, – сокрушилась интернет-пользователей.

В ответ на возражения представители кемеровской администрации заявили, что выйдут на контакт

с МБУ "Жилкомцентр", чтобы разобраться со зловонным подъездом.