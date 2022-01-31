Коммунальщики вынудили кемеровских жильцов задыхаться в квартирах

0
Фото:  

Жители областного центра в Сетях сообщили, что попали в химическую ловушку из-за работников коммунальных служб, которые зимой "обновили" подъезд вонючей краской.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте мэра кузбасской столицы Ильи Середюка. Автор поста отметил, что проблемы у жильцов кемеровского многоквартирного дома появились после того, как специалисты решили улучшить подъезд. Так, они покрасили стены помещения краской, которая, по словам горожан, значительно отравляет их жизнь.

– Почему покрасочные работы ведутся в зимний период? Покрасили сегодня подъезд, в квартире дышать нечем! Окна не открыть, так как на улице – 20. Что делать? Куда деваться из дома, если нас травят, как в газовой камере? Мы задыхаемся, в горле першит, глаза щиплет, – сокрушилась интернет-пользователей.

В ответ на возражения представители кемеровской администрации заявили, что выйдут на контакт

с МБУ "Жилкомцентр", чтобы разобраться со зловонным подъездом.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33159

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined