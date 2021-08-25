Коммунальщики восстановят школьный стадион в Новокузнецке после раскопок

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В преддверии наступления нового учебного года власти южной столицы Кузбасса приняли решение провести работы по восстановлению территории школы № 65, которая расположена в Новоильинском районе города.

В Inststagram-аккаунте глава района, где находится школа № 65 в Новокузнецке, Денис Елькин отметил, что благоустройство стадиона будет выполнено за счет коммунальных служб, которые ранее привели место возле образовательного учреждения в негодное состояние, проводя раскопки из-за ремонта сетей.


При этом восстановить участок рабочим необходимо в срок до начала учебного сезона, 1 сентября, 2021 года.

Уже с завтрашнего дня подрядная организация приступит к восстановительным работам территории школьного стадиона образовательного учреждения, указал в соцсети чиновник.

В комментариях пользователи Сети положительно отнеслись к новости о предстоящем благоустройстве спортивного участка. Также местные жители предложили установить на территории фонари, что бы решить проблему с "кромешной тьмой".

Да!
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