Коммунальщики восстановят школьный стадион в Новокузнецке после раскопок

В Inststagram-аккаунте глава района, где находится школа № 65 в Новокузнецке, Денис Елькин отметил, что благоустройство стадиона будет выполнено за счет коммунальных служб, которые ранее привели место возле образовательного учреждения в негодное состояние, проводя раскопки из-за ремонта сетей.

При этом восстановить участок рабочим необходимо в срок до начала учебного сезона, 1 сентября, 2021 года.

– Уже с завтрашнего дня подрядная организация приступит к восстановительным работам территории школьного стадиона образовательного учреждения, – указал в соцсети чиновник.

В комментариях пользователи Сети положительно отнеслись к новости о предстоящем благоустройстве спортивного участка. Также местные жители предложили установить на территории фонари, что бы решить проблему с "кромешной тьмой".