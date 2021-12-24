Коммунальщики в Кемерове сбрасывали с крыш снег и наледь на головы прохожих

Жалоба на опасную для жизни и здоровья прохожих уборку снега с крыш в областном центре появилась в сообществе во "ВКонтакте". Автор поста отметил, что сотрудники сбрасывали наледь на головы людей в районе Ленина, 8.

– Здравствуйте, вот так замечательно работает РЭУ 21, нет уведомления о сбросе снега с крыши, нет оградительной ленты и нет ответственности ни за что! – сокрушились свидетели.

При этом в подписи местный житель указал, что работники также повредили магазинную вывеску, но разбираться с последствиями своей неосторожности не стали и просто скоропостижно усшли с места происшествия.